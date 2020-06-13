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Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Названа причина размагничивания банковской карты
Фото: РИА Новости
Банковская карта размагничивается под воздействием электромагнитного излучения, а также в результате физического воздействия на нее — изгибов, деформаций, ударов, рассказал агентству "Прайм" директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров. ​
Если карта размагнитилась, ею по-прежнему можно совершать безналичные платежи — оплачивать покупки в POS-терминалах (то есть на кассах магазинов), поскольку в POS-терминалах читается чип напрямую, нет обращений к данным магнитной полосы.
"Также размагниченную банковскую карту можно использовать для покупок в интернете — ведь там вообще не происходит считывания данных карты, они вводятся клиентом вручную. Невозможно пользоваться размагниченной картой в банкомате. Если это критично и карта используется в основном для снятия наличных, то ее придется перевыпускать", — сказал Петров.
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