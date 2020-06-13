Названа причина размагничивания банковской карты

Банковская карта размагничивается под воздействием электромагнитного излучения, а также в результате физического воздействия на нее — изгибов, деформаций, ударов, рассказал агентству "Прайм" директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров. ​

Если карта размагнитилась, ею по-прежнему можно совершать безналичные платежи — оплачивать покупки в POS-терминалах (то есть на кассах магазинов), поскольку в POS-терминалах читается чип напрямую, нет обращений к данным магнитной полосы.