Названа причина размагничивания банковской карты

Банковская карта размагничивается под воздействием электромагнитного излучения, а также в результате физического воздействия на нее — изгибов, деформаций, ударов, рассказал агентству "Прайм" директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров.
Если карта размагнитилась, ею по-прежнему можно совершать безналичные платежи — оплачивать покупки в POS-терминалах (то есть на кассах магазинов), поскольку в POS-терминалах читается чип напрямую, нет обращений к данным магнитной полосы.
"Также размагниченную банковскую карту можно использовать для покупок в интернете — ведь там вообще не происходит считывания данных карты, они вводятся клиентом вручную. Невозможно пользоваться размагниченной картой в банкомате. Если это критично и карта используется в основном для снятия наличных, то ее придется перевыпускать", — сказал Петров.