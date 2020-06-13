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Каждый шестой россиянин не может себе позволить покупать мясо 

News.ru 20 минут назад
Миллионы россиян не могут позволить себе мясо
Фото: News.ru
Генеральный директор агропромышленной компании «Черкизово» Сергей Михайлов сообщил, что каждый шестой россиянин не может позволит себе покупать мясо.
Он отметил, что около 25 миллионов жителей России питаются ниже рекомендованных Минздравом норм. По нормативам каждый россиянин должен употреблять не менее 73 килограмм мяса в год, однако часто эта цифра не доходит и до 50 килограмм, сообщает портал newsland.com со ссылкой на интервью гендиректора изданию «Ведомости».
Сергей Михайлов рассказал, что производители сталкиваются со сложностями из-за пандемии коронавирусной инфекции. Цены на продукцию нужно поднять в связи с подорожанием импорта и ростом курса доллара.
Большинство компонентов, необходимых для производства мясной продукции, так или иначе связаны с валютой. Прежде всего, это зерно, а также витамины, аминокислоты, премиксы, соевые бобы, соевый шрот, масла и т. д. Правительство своевременно ввело квоту на экспорт зерна, что помогло немного сдержать дальнейший рост цен на зерно по сравнению с прошлым годом. Но они все равно выросли — с 11 до 15 рублей за килограмм, — пояснил Сергей Михайлов.
Он добавил, что производители стараются сдерживать рост цен, понимая общую ситуацию в мире и трудности, с которыми столкнулось население. Поддержка «социально незащищённых слоёв населения» дала бы больший положительный эффект для экономики, чем поддержка сельхозпроизводителей, считает гендиректор «Черкизово». Он отметил, что резкое подорожание продукции невозможно, пока доходы населения находятся на столь низком уровне.
Наши продукты имеют высокую социальную значимость, и мы не хотим резко повышать цены. Также мы понимаем, что рост цен повлечёт падение спроса, поэтому делать это нужно аккуратно и поэтапно. Пока еще много неопределённости: непонятно, где стабилизируется рубль, непонятно, как изменятся цены на зерно, — рассказал Сергей Михайлов.
Ранее NEWS.ru писал, что крупнейшие производители мясной продукции в России отмечают падение оптовых цен на свинину в конце 2019 года. Так показатели компании «Черкизово» в октябре 2019 года по сравнению с прошлогодними данными упали на 14%.
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Комментарии
Личный счет , Сергей Михайлов , Минздрав РФ , Черкизово , Ведомости
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