Пенсионерам простят часть долгов 

Российских пенсионеров ждут две новые льготы: доплата за возраст не с 80-и, а с 75 лет и отсрочка по кредитам, которую уже одобрили в правительстве. Об этом сообщает PRIMPRESS. Пенсионеры могут рассчитывать на отсрочку по погашению задолженностей, если их общий доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (24 260 рублей). Отсрочки им предоставляются на 24 месяца по кредиту до одного миллиона рублей. Законопроект, предполагающий новые доплаты за возраст, находится на рассмотрении Госдумы. Как отмечает Russia Today, авторы документа сослались на оценки Всемирной организации здравоохранения, относящей людей старше 75 лет к лицам старческого возраста. Сейчас доплата в размере ста процентов фиксированной выплаты предоставляется людям, достигшим 80 лет. С 1 января размер фиксированной доплаты к страховой пенсии по старости составляет 5686 рублей 25 копеек, в 2021 году он будет на уровне 6044 рубля 48 копеек. Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил RT, что эту инициативу, возможно, не одобрят, так как она потребует слишком серьезных бюджетных расходов. По его мнению, более вероятны разовые выплаты.
Как писал «Рамблер», Пенсионный фонд России (ПФР) ранее объявил, что с 1 августа накопительные пенсии 80 тысяч россиян на этапе пожизненной выплаты в 2020 году вырастут на 9,13 процента.