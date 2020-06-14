В чём опасность введения в России потолка зарплат

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов прокомментировал идею введения в стране потолка зарплат.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России «зарплатный стандарт». По мнению политика, недовольство высокими зарплатами в коммерческих структурах и госкорпорациях зреет среди большинства россиян.

Внедрять эту идею никто не будет. Потому что она означает отказ от рыночной экономики и переход к плановому народному хозяйству, — цитирует Сафонова KP.RU.

По мнению экономиста, поднять МРОТ нельзя, поскольку зарплату низкоквалифицированным рабочим повысят за счет её снижения у высококвалифицированных. В госсекторе государство может регулировать зарплаты, но там работают лишь 14 млн из 71 млн человек, относящихся к трудоспособному населению, к тому же менеджеры будут поднимать себе зарплаты окольными путями.

Сафонов добавил, что за многих высококвалифицированных специалистов, таких как учёные и программисты, идёт борьба на международном рынке и они могут уехать, если окажутся недовольны заплатой.

Как писал NEWS.ru ранее, Жириновский заявил, что возвращение в Россию трудовых мигрантов, которые покинули страну из-за эпидемии коронавируса, следует ограничить.