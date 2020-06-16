Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.85
$
69.80
79.10
79.20
Прогноз
22.06 – 29.06
$
70.00
79.65
Индексы и котировки Brent
39.73
–0.10 Золото
1729.24
+0.16 РТС
1244.17
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
16.06
1.1319
+0.0183
01.06
1.1136
12.06
04.06
21.05

Хуснуллин назвал популистским предложение заморозить тарифы ЖКХ 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Хуснуллин оценил идею о «заморозке» тарифов ЖКХ
Фото: ТАСС
Вице-премьер Марат Хуснуллин считает популистским предложение о заморозке тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Свое мнение он высказал в понедельник в интервью РБК.
"Тарифы, наверное, было бы неплохо заморозить, но вопрос, а где предприятия ЖКХ будут брать деньги на подготовку к осенне-зимнему сезону? Кто будет проводить плановый ремонт и как потом при износе системы ЖКХ в среднем от 50% до 60% мы обеспечим безаварийную работу? У нас энергоресурсы дорожают, инфляция все равно, пусть невысокая, но есть. Честно говоря, мне кажется, что это популистские заявления", — сказал Хуснуллин.
По его словам, региональным властям и федеральному центру следует сосредоточиться на адресной поддержке россиян, у которых из-за ситуации с пандемией коронавируса могут возникнуть трудности при оплате услуг ЖКХ.
"У кого выше 22% дохода уходит [на оплату ЖКУ], им государство доплачивает дотации. Этими мерами точно надо заниматься, потому что точно у ряда наших жителей в стране после этой ситуации денег на оплату ЖКХ будет не хватать. Конечно, надо губернаторам и из федерального центра помогать и эту проблему оперативно решать", — считает вице-премьер.
Ранее стало известно об инициативе не увеличивать с 1 июля тарифы за пользование услугами жилищно-коммунального хозяйства. Глава Минстроя Владимир Якушев отметил, что такое предложение может стать проблематичным для отрасли. По прогнозам ведомства, тепло— и водоснабжающие организации потеряют около 300 млрд рублей, если будет принято решение отказаться от повышения тарифов ЖКХ.
Видео дня. Тарифы ЖКХ хотят временно заморозить
ТАСС: последние новости
РБК: субсидии на перевод автомобилей с бензина на газ могут увеличить до 60% РБК: субсидии на перевод автомобилей с бензина на газ могут увеличить до 60% Работающие 1 июля россияне получат зарплату в двойном размере Работающие 1 июля россияне получат зарплату в двойном размере Российские банки пока не планируют вводить плату за пользование пластиковыми картами Российские банки пока не планируют вводить плату за пользование пластиковыми картами
Комментарии 1
Личный счет , Марат Хуснуллин , Владимир Якушев , Минстрой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция обманула Россию в газовом вопросе
Турция обманула Россию в газовом вопросе
Транзит российского газа в Европу остановлен
Транзит российского газа в Европу остановлен
Энергия солнца оказалась даром не нужна британцам
Энергия солнца оказалась даром не нужна британцам
Россиянам придумали новый штраф
Россиянам придумали новый штраф
1,5 трлн рублей в трубу: «Сила Сибири» под угрозой срыва
1,5 трлн рублей в трубу: «Сила Сибири» под угрозой срыва
Видео
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Польша выдвинула условие России по газу
00:21
Польша выдвинула условие России по газу
Экономика
Москву ждет падение спроса на жилье и рост цен
05:25
Москву ждет падение спроса на жилье и рост цен
Недвижимость Личный счет
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение