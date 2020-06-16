Хуснуллин оценил идею о «заморозке» тарифов ЖКХ

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает популистским предложение о заморозке тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Свое мнение он высказал в понедельник в интервью РБК.

"Тарифы, наверное, было бы неплохо заморозить, но вопрос, а где предприятия ЖКХ будут брать деньги на подготовку к осенне-зимнему сезону? Кто будет проводить плановый ремонт и как потом при износе системы ЖКХ в среднем от 50% до 60% мы обеспечим безаварийную работу? У нас энергоресурсы дорожают, инфляция все равно, пусть невысокая, но есть. Честно говоря, мне кажется, что это популистские заявления", — сказал Хуснуллин.

По его словам, региональным властям и федеральному центру следует сосредоточиться на адресной поддержке россиян, у которых из-за ситуации с пандемией коронавируса могут возникнуть трудности при оплате услуг ЖКХ.

"У кого выше 22% дохода уходит [на оплату ЖКУ], им государство доплачивает дотации. Этими мерами точно надо заниматься, потому что точно у ряда наших жителей в стране после этой ситуации денег на оплату ЖКХ будет не хватать. Конечно, надо губернаторам и из федерального центра помогать и эту проблему оперативно решать", — считает вице-премьер.