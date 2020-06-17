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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Новое пособие могут ввести для матерей-одиночек
Фото: РИА Новости
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя НРК Ирину Волынец.
По ее словам, из-за пандемии коронавируса в стране наблюдается непростая экономическая ситуация. Как отметила Волынец, родители-одиночки по-прежнему являются незащищенной социальной группой, невзирая на то, что детям разных возрастов государство уже выделило средства на пособия.
«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — указано в тексте обращения.
Волынец также подчеркнула, все действующие льготы и пособия для таких родителей должны быть полностью сохранены.
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Личный счет , Ирина Волынец , Госдума
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