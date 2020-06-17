За год средний чек россиян вырос на 45 руб. или на 8,1% и составил 597 руб. Об этом говорится в исследовании, проведенном холдингом «Ромир».

«За год средний чек вырос на 45 рублей или 8,1%. По сравнению с апрелем средний чек отметился небольшим падением, потеряв 4 рубля (-0,6%). Таким образом, он оказался равен 597 рублям», — говорится в исследовании.

Аналитики пояснили, что, в первую очередь, рост среднего чека по сравнению с прошлым годом обусловлен динамикой в крупнейших городах. Так в Москве он вырос на 21,4%, в Санкт-Петербурге — на 12,7%. Средний рост по миллионникам составил 12,7%.

В городах же с населением от 500 тыс. до 1 млн человек динамика против прошлого года приблизительно равна инфляции — 2,6%. В городах с населением 100-500 тыс. наблюдался рост в 8,8%.

Также аналитики отмечают, что средний чек растет во всех сферах современной торговли. Так, по сравнению с прошлым годом в гипермаркетах он увеличился на 26,5%, в супермаркетах — на 26%, в дискаунтерах — на 24,6%. При этом в секторе традиционной торговли рост составил 7,3%.

«По мере ослабления карантинных мер несколько снизился по сравнению с прошлым месяцем средний чек в дискаунтерах и супермаркетах в связи с тем, что у покупателей появилось больше возможностей посещать магазины чаще», — отметили в исследовании.

Исследование холдинга «Ромир» проведено на основе данных скан-панели потребителей Romir Scan Panel, в которой отражены данные потребления 40 тыс. россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

Индекс среднего чека демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении.

Ранее сообщалось о росте повседневных расходов типичной российской семьи в начале июня.