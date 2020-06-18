Кремль ответил на вопрос о налоге для богатых

Решений об изменении ставки НДФЛ пока не принято, ее повышение для обеспеченных россиян — одно из обсуждаемых предложений. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В связи с непростой ситуацией (из-за проблем в экономике, связанных с коронавирусом — прим. ТАСС) постоянно идет обмен [мнениями] на экспертном уровне и в правительстве, и в администрации [президента РФ] относительно возможных шагов и в плане антикризисных мер, и в плане мер по стимулированию экономического развития, поддержки наиболее пострадавших секторов экономики", — констатировал представитель Кремля.

По его словам, "в рамках этого обмена мнениями, экспертные точки зрения высказываются, в том числе и упомянутая [увеличение ставки НДФЛ для обеспеченных россиян и обнуление для людей с низкими доходами]".

"Пока окончательных решений не принималось, если они будут приняты, мы проинформируем", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, как долго можно ждать решений, представитель Кремля обратил внимание на тот факт, что в нынешних условиях "диалог ведется весьма интенсивно и в сжатые сроки, и решения принимаются и имплементируются очень-очень быстро".