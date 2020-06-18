Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.40
$
69.55
78.10
78.25
Прогноз
22.06 – 29.06
$
71.00
79.50
Индексы и котировки Brent
41.11
+0.27 Золото
1729.75
+0.23 РТС
1233.53
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
18.06
1.1245
+0.0011
03.06
1.1233
15.06
07.06
24.05

Песков заявил, что решений по изменению ставки НДФЛ пока не принималось 

ТАСС и ещё 1 30 минут назад
Кремль ответил на вопрос о налоге для богатых
Фото: РИА Новости
Решений об изменении ставки НДФЛ пока не принято, ее повышение для обеспеченных россиян — одно из обсуждаемых предложений. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В связи с непростой ситуацией (из-за проблем в экономике, связанных с коронавирусом — прим. ТАСС) постоянно идет обмен [мнениями] на экспертном уровне и в правительстве, и в администрации [президента РФ] относительно возможных шагов и в плане антикризисных мер, и в плане мер по стимулированию экономического развития, поддержки наиболее пострадавших секторов экономики", — констатировал представитель Кремля.
По его словам, "в рамках этого обмена мнениями, экспертные точки зрения высказываются, в том числе и упомянутая [увеличение ставки НДФЛ для обеспеченных россиян и обнуление для людей с низкими доходами]".
"Пока окончательных решений не принималось, если они будут приняты, мы проинформируем", — сказал Песков.
Отвечая на вопрос, как долго можно ждать решений, представитель Кремля обратил внимание на тот факт, что в нынешних условиях "диалог ведется весьма интенсивно и в сжатые сроки, и решения принимаются и имплементируются очень-очень быстро".
Видео дня. Выпуск и обслуживание банковских карт станут платными
ТАСС: последние новости
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых Максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде июня снизилась до 5,01% Максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде июня снизилась до 5,01% ГП впервые пополнила Пенсионный фонд изъятым у чиновников имуществом на 21,4 млрд рублей ГП впервые пополнила Пенсионный фонд изъятым у чиновников имуществом на 21,4 млрд рублей
Комментарии 1
Личный счет , Экономика , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Все интернет-банки в РФ прекратят работать
Все интернет-банки в РФ прекратят работать
Европа отказала «Северным потокам»
Европа отказала «Северным потокам»
Жириновский назвал причину низких зарплат в РФ
Жириновский назвал причину низких зарплат в РФ
Видео
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Польша выдвинула условие России по газу
00:21
Польша выдвинула условие России по газу
Экономика
Названа комфортная для РФ цена на нефть
00:25
Названа комфортная для РФ цена на нефть
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение