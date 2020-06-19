Часть россиян может рассчитывать на прибавку к пенсии

На прибавку к пенсии с 1 августа могут рассчитывать работающие пенсионеры, которые за 2019 год вносили страховые взносы, получатели накопительной пенсии и участники программы софинансирования пенсионных накоплений. В Пенсионном фонде России (ПФР) уточнили, что перерасчет выплат для них будет произведен автоматически.

«В августе происходит начисление баллов за работу в предыдущем году. Поэтому с 1 августа 2020 года пенсии будут повышены по итогам работы пенсионера в 2019 году», — уточнили в Пенсионном фонде бизнесс-агентству «Экономика сегодня».

Для работающих пенсионеров, у которых на протяжении 2019 года копились пенсионные баллы, пересчитают размер страховой пенсии. Издание уточняет, что максимальная прибавка будет ограничена — это три балла.

Получатели накопительной части пенсии могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%. В ПФР отмечают, что это в три раза выше. чем уровень инфляции, зафиксированной в 2019 году.

У участников программы софинансирования пенсионных накоплений с 1 августа будут повышенные на 7,99% выплаты. Сейчас получателями срочной пенсионный выплаты являются 32 тысячи российских пенсионеров.

Ранее стало известно, что участники программы софинансирования пенсий смогут получить единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм. Получить их можно сразу за три года.