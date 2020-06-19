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Россияне после самоизоляции резко увеличили траты в фотоцентрах и химчистках 

ТАСС 1 час назад
Россияне резко увеличили траты в химчистках
Фото: РИА Новости
Россияне на фоне смягчения режима самоизоляции в 3,5 раза увеличили траты на услуги фотоцентров и почти в два раза — на услуги химчисток, говорится в материалах МТС Банка.
Аналитики изучили, что покупали россияне в первую декаду июня, какие магазины возобновили работу и как восстанавливаются их обороты по сравнению со средними показателями мая 2020 года.
В топ-10 по росту числа транзакций также вошли юридические услуги (+37%), страхование (+31%), покупка авиабилетов (+30%), спорттовары и магазины одежды (по +29%), книжные магазины (+26%) и фотостудии (+23%).
При этом количество покупок в супермаркетах, наоборот, упало на 32%. Резко снизился и оборот табачных магазинов и продавцов лотерейных билетов — на 34% и 89% соответственно.
Оборот продавцов автотоваров и запчастей вырос на 67%, ювелирных украшений — на 60%, одежды и обуви — также на 60%, аптек — на 55%.
Также россияне активно начали платить за услуги фитнес-клубов (+53%), технику (+52%) и товары для дома (+51%).
В целом оборот продавцов товаров и услуг во всех категориях в начале июня увеличился на 34%.

Открытие магазинов после самоизоляции

Активнее всего в июне вновь открывались магазины одежды и обуви. Так, сейчас работает на 61% точек больше, чем в мае. К привычному формату работы вернулось на 59% больше ювелирных магазинов и на 58% — турагентств.
В топ-10 по динамике открытия также вошли фитнес-клубы (+57%), магазины спорттоваров (+57%), товаров для дома (+43%), химчистки (+42%), магазины косметики (+41%) и техники (+39%), а также табачные магазины (+36%).
Наиболее активно к обычной жизни возвращаются жители Москвы. За первые 10 дней июня здесь заработало на 47% торговых точек больше по сравнению с маем, а оборот предприятий вырос на 62%. Похожая ситуация также наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе, где для посетителей уже открыто на 33% больше торговых точек, чем в мае, а их оборот вырос на 65%.
Исследование проводилось с 1 по 10 июня 2020 года на основе обезличенных данных о платежах с карт МТС Банка и покупках в магазинах, подключенных к сервису "МТС Касса". Показатели сравнивались со средними значениями мая 2020 года.
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Личный счет , МТС-Банк
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