Чем грозит введение налога на богатство 

Автор «Взгляда» Ольга Самофалова предположила , что призывы ввести «налог на богатство», которые в России ранее не воспринимали серьезно, на фоне пандемии могут воплотиться в жизнь.

Как писал «Рамблер», ранее «Известия» рассказали, что в правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15 процентов для россиян, которые зарабатывают более трех миллионов рублей в год. Сообщалось, что эта мера может затронуть примерно один процент населения страны и принесет в бюджет около 60 миллиардов рублей.

О планах ввести в России прогрессивную шкалу налогообложения также сообщил Forbes.

Самофалова отметила, что подобные предложения появляются регулярно, но их сторонники все время проигрывали битву.

«Но сейчас Россия, как и весь мир, столкнулась с кризисом из-за пандемии и нефтяного обвала», — подчеркнула она.

По мнению автора материала, государству понадобятся деньги, так как дефицит бюджета в этом году окажется довольно высоким для России — пять-шесть процентов. Также Самофалова обратила внимание, что во время пандемии остро встала тема социальной справедливости. Деньги, вырученные от роста НДФЛ для богатых, можно направить на поддержку малоимущих или пенсионеров. Однако у прогрессивной шкалы налогооблажения есть и свои риски.

«Не приведет ли это решение к рекордному оттоку капитала из России? Не обернется ли рост налогов для богатых ударом по экономике вместо желаемой поддержки?» — отметила автор.

Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина отметила, что количество денег, которые попадут в бюджет в случае роста налоговой ставки, будет зависеть от самих богатых россиян и их гражданской позиции. По ее мнению, раньше повышенный налог в стране не вводили из-за отсутствия механизмов, позволяющих предотвратить отток денег за границу. Однако в последние годы благодаря автоматической системе контроля собираемость НДС растет. Член генерального совета «Деловой России» Павел Гагарин отметил, что уже разработана программа по контролю за домохозяйствами. Она позволит отследить, сколько незадекларированных средств тратит предприниматель. Возможно, подобные системы и позволят ввести повышенную ставку.

«Когда ставку НДФЛ повысят, и люди захотят как-то скрыть свои доходы, то у них будет для этого меньше возможностей — юридических, финансовых и организационных», — отметил Гагарин.

Однако он подчеркнул, что система «заработал больше, значит плати государству больше» не имеет отношения к социальной справедливости. Гагарин отметил, что в случае повышения налога надо сделать какой-либо противовес, к примеру, снизить размер страховых взносов.