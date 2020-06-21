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Американец сорвал джекпот вопреки советам жены 

Павел Тиунов 55 минут назад
Американец сорвал джекпот вопреки советам жены
Фото: globallookpress.com
В США житель штата Южная Каролина обогатился на полмиллиона долларов благодаря тому, что не послушался супругу, которая предостерегала его от покупки лотерейного билета, сообщает издание UPI.
Мужчина, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что они с супругой путешествовали на автомобиле. В процессе поездки его жена попросила остановиться на ближайшей заправке, чтобы воспользоваться туалетом. Мужчина решил заправить автомобиль и увидел, как у соседней колонки автолюбитель стирает защитный слой лотерейного билета. Он заявил супруге, что хочет поучаствовать в розыгрыше, на что услышал совет этого не делать.
Ослушавшись жену, американец купил-таки билет и стал обладателем полумиллиона долларов. Журналисты отмечают, что выигранные деньги пара намерена потратить на будущие путешествия на автомобиле.
Ранее, как сообщал «Рамблер», британский строитель Стив Томпсон, выигравший в лотерею 105 миллионов фунтов стерлингов (около 8,7 миллиарда рублей), не бросил работу и купил на призовые деньги подержанный фургон Volkswagen. Он заявил СМИ, что внезапно свалившееся на него богатство стало для него «нравственной проблемой», поскольку он не хочет, чтобы деньги его изменили.
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Личный счет , Стив Томпсон
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