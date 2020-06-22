Россиян могут освободить от страховки по кредитам

Страхование кредитов за счёт клиентов предлагают отменить активисты ОНФ Центробанку . Фронтовики считают, что банки сами должны страховать потребительские кредиты, если уж так в этом заинтересованы.

Общественники считают, что такой шаг будет вполне логичен, чем навязывать страховку клиентам и получать дополнительные бонусы к процентам.

Если кредитор заинтересован в страховании залога, жизни и здоровья своего клиента, а выплаты в любом случае получает банк, то вполне логично, чтобы он сам страховал эти риски и сам выяснял отношения со страховщиком, — приводят «Известия» мнение представителей ОНФ.

Тем более, что первый прецедент уже есть: Центробанк не так давно предложит освободить россиян от страхования рисков по ипотеке за свой счёт. Этот же подход, уверены фронтовики, нужно распространить и на потребительские кредиты. Только необходимость страхования предмета залога и заёмщика в этом случае банки должны определять сами.

Центробанк получил предложение ОНФ. Сейчас оно изучается как мнение потребителей, коими являются представители ОНФ.