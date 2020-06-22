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Страховку по кредитам для заёмщиков может отменить Центробанк 

News.ru 3 часа назад
Россиян могут освободить от страховки по кредитам
Фото: News.ru
Страхование кредитов за счёт клиентов предлагают отменить активисты ОНФ Центробанку. Фронтовики считают, что банки сами должны страховать потребительские кредиты, если уж так в этом заинтересованы.
Общественники считают, что такой шаг будет вполне логичен, чем навязывать страховку клиентам и получать дополнительные бонусы к процентам.
Если кредитор заинтересован в страховании залога, жизни и здоровья своего клиента, а выплаты в любом случае получает банк, то вполне логично, чтобы он сам страховал эти риски и сам выяснял отношения со страховщиком, — приводят «Известия» мнение представителей ОНФ.
Тем более, что первый прецедент уже есть: Центробанк не так давно предложит освободить россиян от страхования рисков по ипотеке за свой счёт. Этот же подход, уверены фронтовики, нужно распространить и на потребительские кредиты. Только необходимость страхования предмета залога и заёмщика в этом случае банки должны определять сами.
Центробанк получил предложение ОНФ. Сейчас оно изучается как мнение потребителей, коими являются представители ОНФ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ ведёт к снижению ставок по всем остальным финансовым инструментам. Об этом в разговоре с журналистами заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков.
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Комментарии
Личный счет , Максим Чирков , МГУ , Центральный банк России , газета "Известия"
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