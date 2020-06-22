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Мишустин продлил срок уплаты патентных пошлин 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Мишустин продлил срок уплаты патентных пошлин
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым продлен срок уплаты патентных пошлин, а также других действий, связанных с регистрацией интеллектуальной собственности, до 31 декабря 2020 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"Отсрочка касается действий заявителя, необходимых для получения патентов на изобретение, промышленный образец и полезную модель, регистрации наименования места происхождения товара, товарного знака и знака обслуживания. Ходатайства об отсрочке принимает Роспатент", — говорится в сообщении.
Отмечается, что новая форма снизит финансовую нагрузку на правообладателей, позволит им меньше взаимодействовать с госорганами в очном формате, а также сохранит за ними права на интеллектуальную собственность, основанные на охранном документе.
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Личный счет , Другое , Михаил Мишустин , Роспатент , Правительство РФ
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