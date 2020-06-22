В России сократился гендерный разрыв в зарплате

Гендерный разрыв в заработной плате в России в 2019 году сократился по сравнению с 2017 годом на 0,5 п.п. и составил 24,8%, говорится в документе Росстата «Индикаторы достойного труда».

Самый большой показатель за историю наблюдения был зарегистрирован в 2001 году: разрыв в зарплатах мужчин и женщин составил 36,8%.

Ранее Минтруд разработал проект рекомендаций по созданию региональных планов по улучшению положения женщин. Согласно документу, власти должны в том числе мотивировать женщин вести здоровый образ жизни, сократить потребление табака и алкоголя и привлекать к изучению математических и естественных наук.

По данным Минтруда, более 70% госслужащих в России — женщины. В министерстве отметили, что на высших должностях работает 40% женщин, на главных — 56%, на ведущих — 67%.