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В России сократился разрыв между зарплатами мужчин и женщин 

Rambler News Service 1 час назад
В России сократился гендерный разрыв в зарплате
Фото: РИА Новости
Гендерный разрыв в заработной плате в России в 2019 году сократился по сравнению с 2017 годом на 0,5 п.п. и составил 24,8%, говорится в документе Росстата «Индикаторы достойного труда».
Самый большой показатель за историю наблюдения был зарегистрирован в 2001 году: разрыв в зарплатах мужчин и женщин составил 36,8%.
Ранее Минтруд разработал проект рекомендаций по созданию региональных планов по улучшению положения женщин. Согласно документу, власти должны в том числе мотивировать женщин вести здоровый образ жизни, сократить потребление табака и алкоголя и привлекать к изучению математических и естественных наук.
По данным Минтруда, более 70% госслужащих в России — женщины. В министерстве отметили, что на высших должностях работает 40% женщин, на главных — 56%, на ведущих — 67%.
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Личный счет , Росстат , Минтруд
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