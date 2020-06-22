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Росстат сообщил о снижении доли получателей страховых пенсий 

Rambler News Service 1 час назад
Доля получателей страховых пенсий в России снизилась
Фото: РИА Новости
Доля населения России, получающего страховые пенсии, в 2019 году снизилась на 0,1 п.п. по сравнению с 2018 годом и составила 23,3%, говорится в документе Росстата «Индикаторы достойного труда».
«Доля населения, получающего пенсии (страховые пенсии), %: 2018 год — 23,4; 2019 год — 23,3», — говорится в документе.
Согласно документу Росстата, минимальная доля получателей страховых пенсий была зарегистрирована в 2003, 2004 и 2006 годах: показатель составил 18,1%. Максимальный показатель зарегистрирован в 2018 году — 23,4%.
В России с 1 января 2019 года вступил в силу закон, согласно которому пенсионный возраст в России был повышен с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Возраст выхода на пенсию будет постепенно повышаться в течение 10 лет — с 2019 по 2028 год. Те, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 году по старым нормам, выйдут на пенсию на полгода позже: женщины в возрасте 55,5 лет и мужчины в возрасте 60,5 лет.
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