Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.26
$
69.69
77.80
78.20
Прогноз
29.06 – 06.07
$
69.52
78.17
Индексы и котировки Brent
42.66
–0.84 Золото
1752.83
+0.16 РТС
1256.77
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
23.06
1.1268
–0.0027
08.06
1.1294
19.06
11.06
28.05

Эксперты выяснили, почему россияне откладывают рефинансирование кредитов 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Почему россияне откладывают рефинансирование кредитов
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Россияне чаще всего откладывают рефинансирование кредитов, поскольку ожидают снижения ставок, ищут подходящий банк или ленятся разобраться с требуемыми документами, показало исследование Райффайзенбанка, с результатами которого ознакомилось РИА Новости.
Аналитики кредитной организации побеседовали с более 700 людьми из 17 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург.
"Большинство (35%) тех, кто откладывает рефинансирование своих кредитов, ждут снижения ставок, 16% респондентов не могут разобраться с условиями, 9% ищут подходящий банк, при этом 13% не хотят переходить в другой. А 6% признаются, что ленятся собирать документы", — показал опрос.
Чаще всего отказываются от рефинансирования (41%) те, кто уже практически расплатился по всем займам. При этом 19% россиян не знает, зачем нужно рефинансирование.
Видео дня. Аренда или покупка: тренды на жилье в России
Последние новости
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Личный счет , Райффайзенбанк Австрия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Украина заговорила об угрозе транзиту газа из России
Украина заговорила об угрозе транзиту газа из России
Назван самый нелюбимый этаж россиян
Назван самый нелюбимый этаж россиян
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Рублю предсказали «второе дно»
02:19
Рублю предсказали «второе дно»
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение