Оживились: мошенники придумали новые «банковские» схемы 

Преступники, эксплуатирующие человеческую доверчивость и невежество в корыстных целях, напоминают о себе все назойливее. Теперь — с помощью поддельных аккаунтов и страниц банков в сети Интернет.

Внимание мошенников, что логично, направлено на крупнейшие российские финансовые структуры — Сбербанк ВТБ . У них наибольшее количество клиентов, в том числе бюджетников и людей старшего возраста. Увы, не все из них могут сразу разобраться в том, с чем имеют дело: реальным банком или преступной схемой. А "поздно" становится очень быстро. Стоит только вступить во взаимоотношения с жуликами, у которых зачастую все работает, как часы.

В создаваемых фейковых аккаунтах и на фальшивых сайтах проводятся опросы и розыгрыши, предлагаются другие заманчивые варианты по изъятию денег у населения. В Сбербанке рассказали, что одной из самых популярных схем является "Акция от Сбербанка".

Примерно так же выглядят и мошеннические предложения якобы от других финансовых структур. Главное, чтобы звучало привлекательное слово "акция".

То же самое связано с мнимыми выплатами якобы от государства крупных сумм во время пандемии, в том числе в виде возврата налогов. Баннеры с подобной рекламой стали обыденным явлением. Только c начала года выявлено и заблокировано свыше 18 тысяч поддельных аккаунтов. Прежде всего, в Facebook.

Руководство этого ресурса, как заявляют представители финансового сообщества России, не предпринимают особых усилий для борьбы с этим явлением.

Ранее отмечались случаи использования при мошенничествах телефонных и смс-номеров банков. Их сотрудники предупреждают: гражданам надо проявлять повышенную бдительность и никогда никому не сообщать персональные данные и пин-коды своих карт, а также не выполнять никаких операций при малейших подозрениях и сомнениях.