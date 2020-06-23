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Оживились: мошенники придумали новые «банковские» схемы 

РИА Новости 17 минут назад
Оживились: мошенники придумали новые «банковские» схемы
Фото: © Depositphotos / AntonioGuillemF
Преступники, эксплуатирующие человеческую доверчивость и невежество в корыстных целях, напоминают о себе все назойливее. Теперь — с помощью поддельных аккаунтов и страниц банков в сети Интернет.
Внимание мошенников, что логично, направлено на крупнейшие российские финансовые структуры — Сбербанк и ВТБ. У них наибольшее количество клиентов, в том числе бюджетников и людей старшего возраста. Увы, не все из них могут сразу разобраться в том, с чем имеют дело: реальным банком или преступной схемой. А "поздно" становится очень быстро. Стоит только вступить во взаимоотношения с жуликами, у которых зачастую все работает, как часы.
В создаваемых фейковых аккаунтах и на фальшивых сайтах проводятся опросы и розыгрыши, предлагаются другие заманчивые варианты по изъятию денег у населения. В Сбербанке рассказали, что одной из самых популярных схем является "Акция от Сбербанка".
Примерно так же выглядят и мошеннические предложения якобы от других финансовых структур. Главное, чтобы звучало привлекательное слово "акция".
То же самое связано с мнимыми выплатами якобы от государства крупных сумм во время пандемии, в том числе в виде возврата налогов. Баннеры с подобной рекламой стали обыденным явлением. Только c начала года выявлено и заблокировано свыше 18 тысяч поддельных аккаунтов. Прежде всего, в Facebook.
Руководство этого ресурса, как заявляют представители финансового сообщества России, не предпринимают особых усилий для борьбы с этим явлением.
Ранее отмечались случаи использования при мошенничествах телефонных и смс-номеров банков. Их сотрудники предупреждают: гражданам надо проявлять повышенную бдительность и никогда никому не сообщать персональные данные и пин-коды своих карт, а также не выполнять никаких операций при малейших подозрениях и сомнениях.
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Комментарии
Личный счет , Статьи , Банк ВТБ , Сбербанк России
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