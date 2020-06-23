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Путин предложил с 2021 года изменить ставку НДФЛ
Парламентская газета
и
ещё 60
22 часа назад
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Президент России
Владимир Путин
предложил с 1 января 2021 года изменить ставку на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей.
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