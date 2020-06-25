Издание Life рассказало , к каким изменениям жильцам частных и многоквартирных домов следует готовиться в связи с переходом на новые счетчики электричества с 1 июля. В первую очередь, отпадет необходимость самостоятельно передавать данные.

Новые счетчики автоматически вычисляют расход электричества и дистанционно передают данные поставщику услуг.

Во-вторых, у должников появится больше проблем: если за электричество не платить регулярно, умный прибор учета ограничит его подачу.

Управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев рассказал, что устанавливать новые счетчики будут бесплатно.

«Напрямую на размерах сумм в квитанции эта инициатива не отразится», — подчеркнул он.

Однако опрошенные Life юристы предупредили, что расходы на содержание счетчиков включат в тариф за электроэнергию. Рост может произойти, но не сильный, так как тарифы ограничены уровнем инфляции.

В новостройках умные приборы будут устанавливать сразу, а в старом жилом фонде замены начнут производить постепенно — по мере выхода счетчиков из строя или пока не наступит срок их поверки.

Если жильцы откажутся менять приборы, деньги за электроэнергию с них будут взимать по нормативам с учетом повышающего коэффициента.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперт площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» Павел Склянчук рассказал, что за время пандемии расходы российских семей на услуги ЖКХ вырастут примерно на 30 процентов.

По расчетам Склянчука, в Москве из-за постоянного нахождения людей дома сумма в платежке может увеличиться на 1,5–2 тысячи рублей.