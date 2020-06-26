Мишустин подписал постановление о выплатах на детей

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто уже получил финансовую помощь в июне. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин, сообщается в пятницу на сайте кабмина.

Согласно документу, гражданам, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трёх лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трёх до 16 лет, не придётся заново подавать заявление. Средства им перечислят на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР.

Родителям, которые пока не успели оформить пособия, нужно будет подать заявление до 1 октября. Выплаты за июнь-июль начислят единой суммой.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам 23 июня заявил, что в июле граждане получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей в возрасте до 16 лет. По его словам, в общей сложности данной мерой поддержки смогут воспользоваться семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей. Вскоре глава государства подписал соответствующий указ.

Как заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг, Правительство направит на такие выплаты 270 миллиардов рублей.