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Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тысяч рублей семьям с детьми 

Парламентская газета 1 час назад
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей
Фото: ТАСС
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто уже получил финансовую помощь в июне. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин, сообщается в пятницу на сайте кабмина.
Согласно документу, гражданам, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трёх лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трёх до 16 лет, не придётся заново подавать заявление. Средства им перечислят на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР.
Родителям, которые пока не успели оформить пособия, нужно будет подать заявление до 1 октября. Выплаты за июнь-июль начислят единой суммой.
Президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам 23 июня заявил, что в июле граждане получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей в возрасте до 16 лет. По его словам, в общей сложности данной мерой поддержки смогут воспользоваться семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей. Вскоре глава государства подписал соответствующий указ.
Как заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг, Правительство направит на такие выплаты 270 миллиардов рублей.
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