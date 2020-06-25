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С 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ 

Прайм 18 минут назад
Россиян ждет повышение тарифов ЖКХ
Фото: РИА Новости
В России с 1 июля текущего 2020 года вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
В среднем россияне получат платежки на 4% больше, чем раньше.
Наибольший рост тарифов запланирован в республике Чечня — на 6,5%.
Минимальный — в Ненецком автономном округе — 2,4%.
В ряде регионов — Бурятии, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии — установлен максимальный индекс платы за коммунальные услуги в пределе 5-5,4%. В остальных субъектах РФ тарифы вырастут на 3,6-4,9%.
Что касается Москвы, то для жителей столицы со следующего месяца подорожают электричество, горячая и холодная вода, отопление и водоотведение.
Напомним, что правительство признало отрасль ЖКХ пострадавшей от пандемии коронавируса COVID-19. Из-за этого Минстрой рассматривал "заморозку" тарифов ЖКУ для населения.
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