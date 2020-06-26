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С 1 июля режим для самозанятых вводят по всей России 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Режим для самозанятых вводят по всей России
Фото: РИА Новости
Все регионы России получили возможность уже с 1 июля текущего года вводить налоговый режим для самозанятых граждан. Такой документ был подписан президентом России Владимиром Путиным и еще в апреле текущего года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предоставляет право вводить налоговый режим для самозанятых тем регионам России, которые сейчас не участвуют в эксперименте.
До 1 июля только в 23 субъектах Российской Федерации был проведен эксперимент по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" для самозанятых. Парламентарии оценили этот механизм как доказавший свою эффективность: самозанятыми стали 550 тысяч россиян.
Напомним, что этот налоговый режим дает возможность самозанятым легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками, а также работу в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Сюда входит онлайн-регистрация, которая не требует личного присутствия, а также отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники.
Что касается ставки налогов, то это 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Первыми — с 1 января 2019 года — в эксперименте приняли участие Москва, Московская и Калужская области и Татарстан. С 1 января 2020 года эксперимент был распространен еще на 19 регионов: Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру и Башкирию.
23 июня текущего года Путин предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране. По его словам, менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза.
"В период эпидемии им были предоставлены особые меры поддержки. В полном объеме возвращается налог на профессиональный доход за прошлый, 2019 год. А для его уплаты в текущем году можно использовать так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ. Напомню, что режим для самозанятых вводится у нас в отдельных субъектах Федерации в порядке эксперимента. И этот эксперимент, как видите, успешен. Поэтому с 1 июля на территории всей страны у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых. А значит, люди смогут официально и спокойно работать", — сказал президент в обращении к гражданам.
Напомним, что на этой неделе Путин предложил повысить для россиян, годовой доход которых превышает 5 миллионов рублей, повысить НДФЛ с 13% до 15%.
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