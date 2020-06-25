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Х5 Retail Group отмечает рост расходов россиян на продукты 

ТАСС 35 минут назад
Расходы россиян на продукты выросли
Фото: РИА Новости
Х5 Retail Group отмечает увеличение расходов россиян на продукты питания и ожидает сохранения этой тенденции. Об этом сообщила главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич на ежегодной российской онлайн-конференции инвесторов "Ренессанс Капитала".
"На данный момент в супермаркетах и гипермаркетах — в "Перекрестках" и "Карусели" — люди тратят больше, а не меньше", — сказала она.
"По первому кварталу у нас были очень хорошие цифры, то же самое касается апреля и мая. Выручка росла достаточно впечатляющими темпами благодаря формату магазин "у дома", спрос был очень высоким именно в магазинах "у дома". На данный момент мы не видим, чтобы потребители стали сильно экономить — наоборот, люди начали тратить больше — большинство ресторанов было закрыто в ходе режима самоизоляции, поэтому люди начали тратить больше в розничных магазинах, которые продавали продукты питания. И корзина покупок расширилась по номенклатуре, более разнообразные продукты начали покупать", — пояснила Демяшкевич.
Макроэкономические показатели позволяют X5 сейчас не выстраивать негативные прогнозы, как это было в марте — апреле, отметила она. Так, номинальные зарплаты выросли в апреле на 1%, расходы россиян увеличились на 2-3%.
"Даже консерваторы-аналитики прогнозируют, что в целом по году доходы населения сократятся где-то на 5%. Поэтому что касается розничной торговли продуктов питания, то это не значительное снижение. Кроме того, происходит конверсия с непродуктивных товаров на продуктовые, и 55% дохода сейчас тратятся на продукты питания (в прошлом году этот показатель был 48%). Для продуктового ретейла это хорошие новости: сейчас больше тратят на продукты питания, а не на какие-то другие товары, плюс у нас выстрелил формат магазина "у дома" — здесь мы являемся лидером, поэтому для нас ситуация складывается достаточно удачно", — заключила Демяшкевич.
Ранее исследовательский холдинг "Ромир" сообщал, что доля расходов россиян на покупку продуктов в мае достигла 42%, что на треть превышает показатель мая прошлого года. При этом, как ранее писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Nielsen, в мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Доля товаров премиального ценового сегмента при этом сократилась с 35,8% в среднем по году до 34,4% в мае.
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Комментарии
Личный счет , Компании , X5 Retail Group , Газета "Коммерсантъ"
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