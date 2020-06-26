В России подорожали велосипеды

По итогам последних пяти лет средняя стоимость дорожного велосипеда для взрослых в России выросла на 33% — до 12,1 тыс. руб. по состоянию на май 2020 года, сообщает News.ru со ссылкой на данные Росстата

Из данных статистического ведомства следует, дороже всего велосипеды стоят в Магаданской области, средний ценник на дорожный велосипед для взрослых в этом регионе составляет 28,8 тыс. руб. Наиболее дешевые велосипеды продаются в Ингушетии, где этот же показатель составил 6,1 тыс. руб.

По словам сердечно-сосудистого хирурга и кардиолога Владимира Хорошева, езда на велосипеде способствует укреплению здоровья.

«Во время езды на велосипеде у человека работают межреберные мышцы, а также мышцы ягодиц, спины и рук. Приток крови к ним увеличивается, и потребность в кислороде как в самом главном компоненте биохимических реакций также увеличивается. По этой причине легким приходится работать активнее. При таком виде активности у человека задействуются те отделы легких, которые при поверхностном дыхании во время ходьбы остаются пассивными», — сказал Хорошев.

Он добавил, что при регулярной езде на велосипеде можно избавиться он недоокисленных продуктов обмена, которые в течение жизни накапливаются в каждой клетке организма.