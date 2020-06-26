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«Смогут себе позволить»: ректор ВШЭ оценил «налог на богатство» 

Мария Иванова 1 час назад
«Смогут себе позволить»: ректор ВШЭ оценил «налог на богатство»
Фото: depositphotos.com
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что «налог на богатство» позволит россиянам почувствовать социальную справедливость, и заверил, что рост ставки не расширит «серую зону».
Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин ранее предложил повысить налог на доходы с 13-и до 15 процентов для людей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год.
Новый налог должен стать целевым: собранные деньги (около 60 миллиардов рублей в год) планируют потратить на высокотехнологичную медицину.
Кузьминов рассказал о проведенных ВШЭ опросах, которые показали, что более половины россиян согласны на двухпроцентный рост НДФЛ при условии, что деньги пойдут «на конкретную цель», а их использование проконтролируют. 27 процентов опрошенных заявили, что согласны на рост налога, если средства направят на «повышение качества медицинского обслуживания».
«То есть именно то, о чем говорит президент», — подчеркнул Кузьминов.
Он отметил, что в большинстве стран уже действует прогрессивное налогообложение.
«Его роль заключается не только в том, чтобы собрать больше денег <…>. Его роль дать людям ощущение социальной справедливости», — объяснил он.
По мнению Кузьминова, повышенная ставка налога демонстрирует, что люди, зарабатывающие много, берут на себя и большую ответственность. Ректор ВШЭ назвал крайне важным, что не повышаются налоги для среднего класса.
«Налог распространяется на тех, кто выше среднего класса, тех, кто может много себе позволить. Люди смогут платить, это не будет подталкивать их скрывать свои доходы», — считает Кузьминов.
Он отметил, что «налог на богатство» коснется либо бизнесменов, либо высокопоставленных сотрудников крупных корпораций, они не смогут уйти в «серую зону», где в России находятся самозанятые и люди с низкими доходами.
По мнению Кузьминова, россиян с доходом более пяти миллионов рублей в год всего «несколько десятков тысяч».
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Комментарии 1
Личный счет , Ярослав Кузьминов , Владимир Путин , ВШЭ
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