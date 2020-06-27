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Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей от 16 лет 

Вечерняя Москва и ещё 11 1 час назад
Минтруд принял решение по новым выплатам для россиян
Фото: РИА Новости
Министерство труда России не поддержало идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет. Об этом рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.
По ее словам, к ней поступали просьбы распространить выплаты на всех несовершеннолетних до 18 лет. В связи с этим аппарат омбудсмена обратился в кабинет министров, который направил обращение в Минтруда. Однако там выступили против данной инициативы, заявив, что подростки от 16 лет могут пойти на работу.
— Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа, — цитирует ТАСС Кузнецову.
При этом омбудсмен отметила, что в Совфеде и Госдуме идея о расширении выплат поддерживается.
Напомним, оказать дополнительную помощь семьям с детьми предложил президент РФ Владимир Путин. К уже имеющимся выплатам он в ходе обращения к нации 23 июня распорядился добавить еще одно пособие в размере десяти тысяч рублей, которое полагается всем семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
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Личный счет , Анна Кузнецова , Владимир Путин , Минтруд , Госдума , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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