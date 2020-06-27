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Испания начала раздавать деньги гражданам просто так 

Lenta.ru 3 часа назад
Испанцам начали раздавать деньги просто так
Фото: Lenta.ru
Испания запустила программу минимального прожиточного дохода, которая предполагает раздачу денег населению просто так. Об этом сообщает Euronews.
С пятницы, 26 июня, денежную помощь от государства могут получить 255 тысяч человек из наиболее уязвимых слоев населения. Половина из первых получателей поддержки будут дети. После того, как программу запустят в полном объеме, на выплаты смогут претендовать 850 тысяч домохозяйств или 2,3 миллиона человек.
Минимальный прожиточный доход выплачивается на домохозяйство. Размер выплат для одного человека составит 462 евро. С ростом числа членов семьи размер пособия также будет увеличиваться. Его максимальная величина составит 1015 евро в месяц. В общей сложности ежегодные траты бюджета на программу оцениваются в три миллиарда евро.
По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Испания лидирует в Европе по масштабу экономического ущерба от коронавируса. О своем банкротстве объявили порядка 100 тысяч испанских предприятий за последние два месяца. При наихудшем сценарии ВВП страны может сократиться на 15 процентов в 2020 году.
Впервые о введении программы минимального прожиточного дохода власти Испании заговорили в апреле. Основной акцент планируется сделать на помощь семьям. После завершения пандемии упразднять выплаты не собираются.
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Комментарии 1
Личный счет , ОЭСР
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