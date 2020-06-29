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В России предложили новые меры поддержки родителей детей-инвалидов 

ТК «Звезда» и ещё 8 3 часа назад
Россиянам предложили новую льготу
Фото: pixabay
Планируется изменить норму закона, которая предполагает лишение родителя и опекуна выплаты в случае устройства на работу.
В России могут заработать новые меры поддержки для родителей детей-инвалидов. Инициатива предполагает сохранение выплаты на ребенка, даже если у родителя есть оплачиваемая работа.
Согласно действующему законодательству, родитель или опекун не может получать дополнительные десять тысяч рублей в случае, если имеет отельный доход, вне зависимости от его величины.
Председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты Ирина Волынец в своем предложении отметила, что зачастую многие родители с особенными детьми не имеют возможности полноценного трудоустройства, но могут иметь небольшие источники дохода, например, при самозанятости.
«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ, при сохранении пособия», — говорится в тексте обращения, которое имеется в распоряжении RT.
Документ направлен на рассмотрение в правительство, Госдуму, Совет Федерации и Пенсионный фонд.
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Комментарии 5
Личный счет , Ирина Волынец , Общественная палата России , Госдума , Совет Федерации
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