Россиянам предложили новую льготу

Планируется изменить норму закона, которая предполагает лишение родителя и опекуна выплаты в случае устройства на работу.

В России могут заработать новые меры поддержки для родителей детей-инвалидов. Инициатива предполагает сохранение выплаты на ребенка, даже если у родителя есть оплачиваемая работа.

Согласно действующему законодательству, родитель или опекун не может получать дополнительные десять тысяч рублей в случае, если имеет отельный доход, вне зависимости от его величины.

Председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты Ирина Волынец в своем предложении отметила, что зачастую многие родители с особенными детьми не имеют возможности полноценного трудоустройства, но могут иметь небольшие источники дохода, например, при самозанятости.