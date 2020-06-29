Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.26
$
70.35
78.90
79.24
Прогноз
06.07 – 13.07
$
69.38
77.96
Индексы и котировки Brent
41.02
–0.15 Золото
1772.41
–0.00 РТС
1246.74
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.06
1.1279
–0.0045
15.06
1.1323
25.06
17.06
03.06

Россиянам сократили лимит ухода в минус 

Алиса Селезнёва и ещё 2 3 часа назад
Россиянам сократили лимит ухода в минус
Фото: РИА Новости
Банки на фоне пандемии коронавируса более чем вдвое сократили лимит ухода в минус по дебетовым картам. Об этом со ссылкой на подсчеты бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным организации, по итогам мая средний лимит овердрафта упал до 20,4 тыс. руб. и сократился по сравнению с мартом почти на 60%. При этом ранее средний размер овердрафта держался в пределах 44–55 тыс. рублей, а один раз даже преодолел отметку в 61 тыс. рублей — в ноябре прошлого года.
Кроме того, банки резко сократили выдачу карт с подобной опцией. Так, в мае было выдано всего 3,8 тыс. карт с овердрафтом, что в 8,2 раза меньше, чем в марте. К 1 июня
в России в обращении находилось 903 тысячи карт с возможностью ухода в минус, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб., отмечается в статье.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что просроченная задолженность по ипотечным кредитам в России достигла рекордного показателя за четыре последних года и превысила 86 миллиардов рублей.
Видео дня. Семьи с детьми получат новые выплаты
Комментарии
Личный счет , Григорий Березкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
В России открылся конкурент IKEA
В России открылся конкурент IKEA
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Россияне отвернулись от Турции
Россияне отвернулись от Турции
Видео
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Недвижимость
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
04:35
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение