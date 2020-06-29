Россиянам сократили лимит ухода в минус 

Банки на фоне пандемии коронавируса более чем вдвое сократили лимит ухода в минус по дебетовым картам. Об этом со ссылкой на подсчеты бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным организации, по итогам мая средний лимит овердрафта упал до 20,4 тыс. руб. и сократился по сравнению с мартом почти на 60%. При этом ранее средний размер овердрафта держался в пределах 44–55 тыс. рублей, а один раз даже преодолел отметку в 61 тыс. рублей — в ноябре прошлого года.

Кроме того, банки резко сократили выдачу карт с подобной опцией. Так, в мае было выдано всего 3,8 тыс. карт с овердрафтом, что в 8,2 раза меньше, чем в марте. К 1 июня

в России в обращении находилось 903 тысячи карт с возможностью ухода в минус, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб., отмечается в статье.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что просроченная задолженность по ипотечным кредитам в России достигла рекордного показателя за четыре последних года и превысила 86 миллиардов рублей.