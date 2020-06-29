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Банкиры посоветовали россиянами отказаться от карт с овердрафтом 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Президент Ассоциации российских банков заявил НСН, что люди тратят деньги не считая, и чтобы не уйти в глубокий минус лучше вообще от такой опции на банковских картах отказаться.
Пандемия коронавируса спровоцировала снижение среднего лимита овердрафта по дебетовым картам. По итогам мая показатель упал до 20,4 тыс. руб., что на треть ниже, чем в апреле. А в сравнении с мартом лимит снизился почти на 60%, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Также статистика фиксирует резкое сокращение выдачи карт с опцией овердрафта. Объем таких карт с овердрафтом в мае составил чуть больше 78 млн руб., что в 20 раз ниже, чем в марте.
Президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян заявил НСН, что эти цифры напрямую отражают бедственное положение людей.
«Платежеспособность людей за это время упала, и пока нет оснований думать, что она восстановится, не говоря уже о том, чтобы расти. И вот в таких условиях овердрафты сокращаются, да и люди у нас не очень дисциплинированные и не очень любят считать. Они платят и не задумываются над тем, предусмотрен ли овердрафт», — отметил собеседник НСН.
Разумным решением, по мнению экономистов, стал бы добровольный отказ от овердрафта при получении новой карты. В этом случае клиент точно знает, сколько у него средств, и в любом случае за пределы собственных финансовых возможностей он не выйдет.
«В условиях требований законодателей по установке тех или иных опций, думаю, банки будут использовать все возможности, чтобы минимизировать свои риски», — заявил Гарегин Тосунян.
Согласно статистике «Эквифакса», на 1 июня 2020 года в России обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб.
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Личный счет , Видео , Гарегин Тосунян , РБК
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