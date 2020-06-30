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Россияне переходят на более дешевое и диетическое мясо 

Финмаркет 1 час назад
Россияне переходят на дешевое мясо
Фото: РИА Новости
По объему производства растениеводческой продукции российские аграрии в прошлом году перевыполнили план, обозначенный в госпрограмме развития сельского хозяйства. Но по животноводству показатели еще предстоит подтянуть в этом году. Хотя коронавирус внес коррективы и в это направление.
Сегодня в разных странах структура потребления мяса меняется прежде всего из-за экономического кризиса. Население переходит на более дешевый животный белок: с говядины — на свинину, со свинины — на мясо птицы, пишет "Российская газета", опираясь исследование специалистов "Центра Агроаналитики" Минсельхоза.
"В России наблюдается та же тенденция, из-за которой, в частности, можно ожидать роста продаж кур целыми тушками: цены на них ниже, чем на отдельные части тушки", — считает руководитель направления животноводства Центра Владимир Кравченко.
Впрочем, структура потребления мяса меняется не только и не столько из-за вируса или его экономических последствий. Как следует из данных "Центра Агроаналитики", курицу мы все больше предпочитаем начиная как минимум с 2010 года. Тогда мясо птицы занимало в структуре потребления 35,77% (24,7 кг в год), а в 2019 году этот показатель вырос до 44,64% (33,9 кг в год). Увеличивалась и доля свинины: в 2010 году она составляла 33,09% (22,9 кг в год), в 2019-м — 34,12% (25,9 кг в год). А потребление говядины снизилось с 18 кг в год в 2010 году до 14,1 кг в 2019-м, доля этого вида мяса сократилась с 26,06 до 18,55%. При этом за последние девять лет в целом потребление мяса в России выросло на 10,1% и в 2019 году составило 76 кг. По предварительной оценке "Центра Агроаналитики", в 2020 году этот показатель может остаться на том же уровне, несмотря на коронавирус.
Переориентация потребительского спроса обусловлена влиянием нескольких факторов.
"Одним из них является снижение потребительских цен на свинину и мясо птицы, которому способствовало достижение самообеспеченности России этими видами мяса соответственно в 2018 и 2019 годах", — поясняет Владимир Кравченко.
Однако, по мнению экспертов, увеличение потребления мяса птицы обусловлено не только его привлекательной ценой, но и растущим спросом на диетическое мясо. Эта тенденция наблюдается как в России, так и в мире. В 2017 году рост общемирового потребления мяса птицы относительно уровня 2016 года составил 1,1 млн т, а в 2018 году к уровню 2017-го — уже 1,9 млн т. Также наблюдался рост потребления свинины, хотя и более сдержанный: в 2017 году он составил 0,6 млн т, в 2018-м — 0,7 млн т.
Однако в 2019 году произошел кризис мирового производства свинины, который обусловил изменение структуры потребления мяса. Из-за вспышки африканской чумы свиней в странах Юго-Восточной Азии сократилось производство свинины. По этой причине в 2020 году потребление свинины в мире может составить 93,4 млн т, его впервые может превысить потребление мяса птицы.
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