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Эксперт оценила эффективность умных счётчиков 

RT на русском и ещё 3 3 часа назад
Оценена эффективность «умных» счетчиков
Фото: РИА Новости
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева оценила эффективность умных счётчиков.
«Новая общая система будет одномоментно снимать показания и поквартирно, и на входе в дом. Соответственно, не нужно, чтобы ходили сотрудники поставщика и перепроверяли за гражданами, не нужно самому сдавать показания приборов учёта», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, нынешние приборы учёта отличаются классом точности. Помимо этого, многие граждане сдают показания не ежемесячно, что приводит к перерасчётам.
Как добавила Разворотнева, для экономии следует заниматься энергоэффективностью, например, использовать светодиодные ламы, датчики движения.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с тарифами на услуги ЖКХ.
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Личный счет , Сергей Пахомов , Госдума , газета "Известия"
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