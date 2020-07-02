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Названы регионы России с наибольшим ростом тарифов ЖКХ 

Вечерняя Москва и ещё 1 30 минут назад
Названы регионы России с наибольшим ростом тарифов ЖКХ
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
С 1 июля в России проводится индексация тарифов на услуги ЖКХ. Увеличение тарифов предусмотрено распоряжением правительства.
Для каждого субъекта РФ установили максимально допустимый индекс. Наибольший рост будет наблюдаться в Чечне, где цены вырастут на 6,5 процента. В Кабардино-Балкарии тарифы на услуги ЖКХ изменятся на 5,4 процента, в Дагестане увеличение составит 5,2 процента, в Москве, Якутии, Омской области и Бурятии — 5 процентов, в Краснодарском крае и Московской области — 4,1 процента.
В Санкт-Петербурге тарифы увеличатся на 3,8 процента, в Мурманской области и Пермском крае — на 3 процента. А наименьший показатель зафиксирован в Ненецком автономном округе — 2,4 процента.
В остальных субъектах цены поднимутся на 3,6 процента, сообщают «Известия».
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Личный счет , Госдума , газета "Известия"
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