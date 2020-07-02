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В России упростили перевод денег по номеру телефона 

Ura.Ru и ещё 3 1 час назад
Участники Системы быстрых платежей (СБП) запустили сервис переводов по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С). Первую такую операцию провели банк «Русский стандарт» и ВТБ.
«„Русский стандарт“ подключил к СБП «Микроклад» (микрофинансовая организация) и отправил перевод», — сообщает РБК со ссылкой на директора департамента эквайринга банка Инну Емельянову.
ВТБ сделал возможным получение клиентами финансовой организации переводов от юридических лиц через систему, уточнил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент банка Никита Чугунов изданию.
До этого через СБП можно было только переводить средства между счетами физлиц, отправлять деньги на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в магазинах. Банк России отменил комиссию для банков за переводы между физическими лицами в системе в феврале текущего года, передает RT. В ЦБ отметили, что для них важно обеспечить гражданам возможность удобно, безопасно и повсеместно переводить средства друг другу.
Сбербанк начал взимать комиссию за внутренние онлайн-переводы и переводы через SMS в размере 1%, если их месячная сумма превысила 50 тысяч рублей со всех счетов. Однако лимит можно обойти, если пользоваться Системой быстрых платежей.
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Комментарии 1
Личный счет , Видео , Компании , Банк ВТБ , Сбербанк России , Центральный банк России , РБК
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