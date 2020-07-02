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Тарифы на услуги ЖКХ повысили в России

Число миллиардеров в мире достигло рекорда. Россия — в числе лидеров

Плата за коммуналку вырастет с 1 июля. Власти отказались от заморозки тарифов ЖКХ