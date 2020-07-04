Имущественный налоговый вычет предложили удвоить

Госдуме предложили распространить налоговый вычет на более дорогие квартиры.

Под вычет может попасть жильё стоимостью до 4 и 6 млн рублей.

Фёдоров пишет, что сейчас купившему жильё гражданину могут вернуть НДФЛ (13%) с суммы до 2 млн рублей, а также с суммы до 3 млн рублей по процентам по кредиту.

Однако, по его словам, жильё сейчас подорожало, особенно в мегаполисах. Поэтому вычет необходимо привести к фактической стоимости недвижимости.

«Прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно», — сказано в обращении к премьер-министру.

Эксперты напоминают, что оформить налоговый вычет можно через налоговую службу или работодателя.

Евгений Фёдоров — член комитета Госдумы по бюджету и налогам.