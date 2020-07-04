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В РФ предложили увеличить имущественный налоговый вычет 

Майк Габриелян и ещё 12 23 минуты назад
Имущественный налоговый вычет предложили удвоить
Фото: ТАСС
В Госдуме предложили распространить налоговый вычет на более дорогие квартиры.
Под вычет может попасть жильё стоимостью до 4 и 6 млн рублей.
Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария Евгения Фёдорова главе правительства Михаилу Мишустину.
Фёдоров пишет, что сейчас купившему жильё гражданину могут вернуть НДФЛ (13%) с суммы до 2 млн рублей, а также с суммы до 3 млн рублей по процентам по кредиту.
Однако, по его словам, жильё сейчас подорожало, особенно в мегаполисах. Поэтому вычет необходимо привести к фактической стоимости недвижимости.
«Прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно», — сказано в обращении к премьер-министру.
Эксперты напоминают, что оформить налоговый вычет можно через налоговую службу или работодателя.
Евгений Фёдоров — член комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Ранее «Рамблер» опубликовал инструкцию, как получить налоговый вычет за обучение.
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Комментарии 4
Личный счет , Недвижимость , Евгений Федоров , Михаил Мишустин , Федеральная налоговая служба , Госдума
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