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Правительство выделит 11 миллиардов рублей на выплаты соцработникам 

РИА Новости 3 часа назад
11 млрд рублей выделят на выплаты соцработникам
Фото: РИА Новости
Кабмин выделит дополнительно более 3,5 миллиардов рублей на выплаты работникам социальных стационаров, которые работают с людьми с коронавирусом, общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы также продлеваем на два месяца выплаты соцработникам. Сегодня дополнительно выделим более 3,5 миллиардов рублей на выплаты сотрудникам социальных стационаров, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 миллиардов рублей", — сказал он на заседании правительства.
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