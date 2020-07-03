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Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни» 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Россияне назвали нормальный уровень семейного дохода
Фото: ТАСС
В среднем российской семье, состоящей из двух родителей и ребенка, для "нормальной жизни" надо 85,7 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".
Компания провела опрос, в котором приняли участие 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из разных регионов страны. 22% респондентов назвали "нормальным" семейный доход в 60-90 тыс. рублей. Такой же процент опрошенных считают, что для "нормальной жизни" семье нужно более 120 тыс. рублей.
Около 21% назвали бюджет в 90-120 тыс. рублей. Для 18% достаточным является 45-60 тыс. рублей. На 20-30 тыс. рублей в месяц готовы прожить 4%. Только 2% опрошенных согласны "нормально" прожить на 20 тыс. рублей.
Согласно данным компании, средний показатель за текущий год (85,7 тыс. рублей) на 7,7 тыс. руб., или 9,9%, больше, чем прошлогодний.
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