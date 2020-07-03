Россияне оценили свою финансовую грамотность

Год назад россияне чувствовали себя немного увереннее в обращении с деньгами — их собственная оценка финансовой грамотности была выше, чем сейчас, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось в конце июня текущего года в популярных социальных сетях. Всего в нем приняли участие более тысячи россиян, проживающих во всех 85 регионах страны, которых просили оценить свою финансовую грамотность по пятибалльной системе. Аналогичное исследование было проведено в апреле 2019 года.

Средний балл, который присваивали своим знаниям россияне в апреле прошлого года, составил 3,1. В июне текущего года средний балл снизился до 2,7, свидетельствуют результаты исследования.

"Уровень финансовой грамотности населения вряд ли изменился. Изменилась уверенность в собственных силах в условиях продолжающейся экономической неопределенности", — считают аналитики сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".

Так, например, по данным экспертов, граждане, для которых ранее банковский кредит был привычным и досконально известным инструментом, теперь в силу ужесточения кредитной политики банков получили отказы и вынуждены искать новые, альтернативные источники заемных средств. Отсюда следует негативная оценка своих знаний о финансовом рынке, объяснили аналитики.

Согласно результатам исследования, самая большая группа респондентов — 34,8% — поставили себе минимальную оценку "1". Для сравнения — в прошлом году эта группа также была самой значительной, но составляла 31% опрошенных. На "двойку" свой уровень финансовой грамотности оценили 10% опрошенных, хотя в прошлом году их было 9,5%. Группа тех, кто считает свои знания о финансовом рынке удовлетворительными, осталась неизменной — 25,3%.

"Хорошистов" и "отличников" финансовой грамоты за год стало заметно меньше. На "4" свои знания оценили только 10,6% опрошенных, тогда как в апреле 2019 года их было 13,3%. Высшую оценку в этом году себе ставят 19,3% россиян, что меньше прошлогодней доли "отличников", равной 20,9%, поделились результатами авторы исследования.