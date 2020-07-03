Россияне потянулись за валютой

Спрос россиян на обмен валюты начал постепенно восстанавливаться на фоне смягчения ограничений по коронавирусу: большинство банков, опрошенных РИА Новости, сообщили о росте числа таких операций в мае-июне по сравнению с периодом самоизоляции. Тем не менее, пока спрос еще существенно отстает от уровня прошлого года, а клиенты некоторых банков, наоборот, проявляют весьма сдержанный интерес к валютообменным операциям.

"В мае и июне оборот наличной валюты вырос почти на 30% по сравнению с мартом и апрелем 2020, но по-прежнему не восстановился после пика пандемии и отстает от уровней прошлого года. Самой популярной валютой продолжает быть доллар, на втором месте евро", — прокомментировали в ВТБ.

Росбанк в мае и июне также зафиксировал рост количества операций с наличными, по сравнению с периодом самоизоляции, однако майские и июньские показатели ещё не достигли уровня аналогичного периода прошлого года, отметила заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Лидия Каширина

Доля операций в долларах США и евро примерно равна с небольшим перевесом в пользу доллара, рассказали в Росбанке. Спросом также пользуются японская йена и фунт стерлингов, однако объемы операций с этими валютами на порядок ниже. Интерес клиентов к валюте в банке объяснили в том числе их желанием диверсифицировать портфель сбережений.

МЕДЛЕННЫЙ РОСТ

По данным банка "Русский Стандарт", общее количество валютообменных наличных операций в июне относительно мая, когда еще действовал режим самоизоляции, выросло на 64%. При этом средняя сумма одной операции в июне выросла на 12% относительно предыдущего месяца.

"Однако пока россияне достаточно осторожны в вопросах валютообменных операций, и показатели текущего года заметно отличаются от прошлогодних: общее количество подобных операций с иностранной валютой в мае 2020 года примерно в три раза ниже, чем в мае 2019 года, а в июне 2020 года приблизительно вдвое ниже, чем в июне 2019 года", — вместе с тем подчеркнули в банке.

При этом в июне количество покупок населением долларов более чем в два раза превысило покупки евро. Относительно мая в июне число покупок как долларов, так и евро выросло почти вдвое.

Начиная со второй половины марта и заканчивая двадцатыми числами мая спрос на наличную валюту у клиентов "Открытия" резко снизился, что в банке объяснили закрытием большинства операционных касс. Сейчас, когда большинство банков работают в штатном режиме, в кредитной организации наблюдают постепенное восстановление спроса населения на валюту.

По сравнению с прошлым годом банк "Дом.РФ" отмечает рост спроса на валюту в три раза и увеличение средней суммы операции в полтора раза. Если смотреть на последние месяцы, то в июне объем обменных операций вырос на 10% по сравнению с мартом.

"Увеличение спроса на валюту в июне мы связываем с тем, что планы на путешествия в этом году у клиентов все же сохранились. Также после определенных валютных колебаний весной этого года рубль за последнее время укрепился, а доллары США и евро стали более привлекательными для покупок", — пояснил директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

Некоторые опрошенные банки, число которых вошли Россельхозбанк и "Зенит", в мае и июне не наблюдали повышенного интереса клиентов на наличную иностранную валюту.

"Если в 2008-2009 и 2014-2015 годах население играло значительную роль в ослаблении рубля, то в текущий период влияние спрос физлиц на динамику рубля существенно меньше. Стоит также отметить, что покупка валюты целесообразна лишь при ожиданиях существенного ослабления рубля, поскольку процентные ставки по базовым валютам сейчас близки к нулю", — рассказал он.

Несколько участников опроса, наоборот, сообщили о существенном падении спроса на наличную валюту. В этом году наибольший всплеск конверсионных операций у клиентов Промсвязьбанка наблюдался в марте, в период повышенной волатильности на валютном рынке. С введением ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в апреле интерес к таким операциям резко снизился — более чем в три раза. В мае-июне снижение составило 25-30% от показателей апреля, а по сравнению с прошлым годом объем операций с валютой сократился почти в три раза, привела данные департамента расчетных и сберегательных продуктов ПСБ Наталья Волошина