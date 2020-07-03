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В России уволено более 3,5 млн человек за два с половиной месяца 

Банки.ру и ещё 1 2 часа назад
Согласно данным Минтруда, который ссылается на информацию, представленную работодателями в Пенсионный фонд России (ПФР) , с 1 апреля по 20 июня в России уволено более 3,5 млн человек, больше всего уволенных в Москве (585 800 человек), Санкт-Петербурге (256 300) и Московской области (186 400), пишут «Ведомости». В среднем под сокращение попало около 20% персонала в компаниях, зарплаты сотрудникам с начала текущего кризиса сократили 56% опрошенных нами компаний, в среднем фонд оплаты труда уменьшился на 28%, отмечает директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина.
Более трети жалоб (32%) в июне 2020 года связано с увольнениями, отметили в сервисе «онлайнинспекция.рф»; речь идет о незаконных увольнениях, невыплатах расчета, невыдаче работодателем сотруднику трудовой книжки. На задержку зарплаты или неполные выплаты пожаловались 30% тех, кто обратился в трудовую инспекцию, пояснили в Роструде.
Эксперты считают, что статистика обращений в трудовую инспекцию вполне отражает текущую ситуацию на рынке труда: увольнения и сокращения зарплат едва ли не самый распространенный ответ работодателей на проблемы, связанные с пандемией. По оценкам hh.ru, компаний, которые планируют увеличивать штат, становится все больше: в апреле таких было 3%, сейчас — 14%; те, кто планирует сокращение персонала в ближайшие месяцы, говорят об уменьшении численности в среднем на 16%, а кто планирует увеличение, полагают, что штат вырастет в среднем на 10%.
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Личный счет , Видео , Наталья Данина , Пенсионный фонд РФ , Роструд , Ведомости
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