«Отозвать нельзя»: ПФР об оставшихся без пособий детях

Единовременные выплаты, которые по указу президента РФ Владимира Путина должны достаться семьям с детьми от 3 до 16 лет, невозможно отозвать, если они были выплачены не тому родителю.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР) , сообщает РБК. Пояснение последовало после того, как стало известно, что пособие в размере 10 тысяч рублей иногда получали родители, не проживающие с детьми и не занимающиеся их воспитанием.

Если заявление одного родителя поступило после того, как выплата уже была перечислена по заявлению ранее обратившегося родителя, отозвать назначенные средства Пенсионный фонд не может, — говорится в сообщении ПФР.

В июле пройдёт повторная выплата, деньги направятся тому же адресату, что и в первый раз. Её можно переадресовать. Для этого следует обратиться в ПФР через сервис online.pfrf.ru или в клиентскую службу.