В России нашли способ взыскания алиментов 

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Председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая рассказала о способе взыскания алиментов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, в России нужно создать специальный фонд, который по решению суда будет выплачивать алименты матерям.

«А потом госструктуры будут искать отцов и вычитать из них эти деньги, которые они должны отдать ребенку», — сказала она.