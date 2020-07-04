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В России нашли способ взыскания алиментов 

Lenta.ru 2 часа назад
В России нашли способ взыскания алиментов
Фото: РИА Новости
Председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая рассказала о способе взыскания алиментов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По ее словам, в России нужно создать специальный фонд, который по решению суда будет выплачивать алименты матерям.
«А потом госструктуры будут искать отцов и вычитать из них эти деньги, которые они должны отдать ребенку», — сказала она.
Невыплата алиментов может стать причиной для отказа выезда за границу. Как рассказал заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов, согласно статье 67 «Закона об исполнительном производстве», ограничение на выезд за границу должника по алиментам на сумму более 10 тысяч рублей, а также тех, кто не возместил вред здоровью или имущественный вред на эту же сумму, является правом, а не обязанностью судебного пристава.
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