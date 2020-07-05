Россиянам дали советы по инвестициям в кризис 

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Феоктистова рассказала, как сохранить и приумножить сбережения в кризис. Как сообщает РИА Новости, в первую очередь она посоветовала не «держать яйца в одной корзине». По мнению Феоктистовой, покупать стоит акции разных компаний из разных сфер и из разных государств. Идеальным, по ее словам, можно считать портфель, в котором есть ценные бумаги и развитых, и развивающихся стран, а также золото «для стабильности».

«Чем больше будет у вас разных активов в разных секторах рынка, тем спокойнее будет ваш портфель в период нестабильности», — объяснила эксперт.

Она отметила, что на фондовом рынке России набирают популярность фонды ETF — инвестиционные фонды, акции которых обращаются на бирже. Феоктистова добавила, что помимо брокерских счетов в РФ можно инвестировать через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), позволяющий получать налоговые льготы.

«На брокерском счете я должна держать акции все три года и не могу их продать, иначе слетаю со льготы, а на ИИС я могу сперва купить акции одной компании, а потом продать и купить на вырученную сумму акции другой, и льгота по второму типу у меня сохраняется, если я не брала вычет», — рассказала она.