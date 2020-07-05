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Россиянам дали советы по инвестициям в кризис 

Мария Иванова 3 часа назад
Россиянам дали советы по инвестициям в кризис
Фото: РИА Новости
Эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Феоктистова рассказала, как сохранить и приумножить сбережения в кризис. Как сообщает РИА Новости, в первую очередь она посоветовала не «держать яйца в одной корзине». По мнению Феоктистовой, покупать стоит акции разных компаний из разных сфер и из разных государств. Идеальным, по ее словам, можно считать портфель, в котором есть ценные бумаги и развитых, и развивающихся стран, а также золото «для стабильности».
«Чем больше будет у вас разных активов в разных секторах рынка, тем спокойнее будет ваш портфель в период нестабильности», — объяснила эксперт.
Она отметила, что на фондовом рынке России набирают популярность фонды ETF — инвестиционные фонды, акции которых обращаются на бирже. Феоктистова добавила, что помимо брокерских счетов в РФ можно инвестировать через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), позволяющий получать налоговые льготы.
«На брокерском счете я должна держать акции все три года и не могу их продать, иначе слетаю со льготы, а на ИИС я могу сперва купить акции одной компании, а потом продать и купить на вырученную сумму акции другой, и льгота по второму типу у меня сохраняется, если я не брала вычет», — рассказала она.
Перед открытием ИИС необходимо сформировать финансовый резерв, чтобы деньги на неотложные покупки всегда были доступны. Также Феоктистова посоветовала приобрести полис долгосрочного страхования жизни, благодаря которому в случае болезни не придется выводить средства с инвестиционного счета. Как сообщал «Рамблер», банкиры и брокеры рассказали, что во время пандемии россияне начали активно вкладывать деньги в акции. Эксперты связали это с падением цен на акции как российских и иностранных компаний. Аналитик «Тинькофф Инвестиций» Евгений Дорофеев рассказал, что многие клиенты выбирали акции авиакомпаний и концерна Boeing.
Видео дня. Компании смогут переводить деньги клиентам по номеру телефона
Комментарии 2
Личный счет , Евгений Дорофеев , Елена Феоктистова
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