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Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения 

Российская Газета 2 часа назад
Право на компенсации по оплате жилья имеют инвалиды, дети-инвалиды, ветераны войны и труда. Частично государство компенсирует плату за жилье военнослужащим, семьям погибших и умерших военных, чернобыльцам, Героям РФ и СССР, Героям Труда, кавалерам Орденов Славы, учителям, врачам, работающим на селе и в рабочих поселках и так далее.
Кроме этих граждан и семей право на льготы в области ЖКХ имеют и необеспеченные слои населения. Последние получают субсидии в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 761 от 14.12.2005 г. Пандемия заставила власть скорректировать порядок оплаты услуг ЖКХ.
Получение субсидии продлили автоматически
Субсидия малоимущим семьям и гражданам при оплате услуг ЖКХ оформляется на 6 месяцев. Однако если выплата субсидии закончится в период с 01 апреля по 01 октября 2020 года, то эта компенсация продлевается автоматически и в том же размере на шесть месяцев (Постановление Правительства № 420 от 02.04.2020 г.). То есть, субсидия не назначается, а именно, что продлевается. В этот промежуток времени лицам, получающим компенсацию на оплату жилища, не надо собирать бумаги, заполнять заявление и обивать пороги уполномоченного органа. Власти все сделают сами.
Но субсидия, рассчитанная в беззаявительном порядке, может оказаться ниже фактически положенной. Например, если среднедушевой доход семьи уменьшился, а документы об этом не предоставляли, потому что субсидию продлили автоматически. В этом случае будет производиться перерасчет с возмещением человеку недостающей суммы.
И наоборот, если у получателя компенсации к моменту истечения срока субсидии ситуация с доходами стала лучше и ему полагаются выплаты в меньшем размере, чем были до продления, то возврат излишне выплаченных сумм за период, на который государство назначило субсидию в беззаявительном порядке, не производится. Эти деньги останутся у граждан, и их не придется возвращать.
Приостановление взыскания штрафов, неустоек и пени
До 01 января 2021 года Правительство лишило ресурсоснабжающие организации (РСО), операторов по работе с ТКО и управляющие компании права требовать с граждан уплаты пени, неустоек и штрафов (Постановление Правительства № 424 от 02.04.2020 г.).
Соответственно, положения договоров о предоставлении коммунальных услуг, содержащие пункты об уплате пени, штрафов и неустоек не применяются до конца этого года. Кроме того, федеральные власти приостановили до 1 января 2021 года взыскание штрафных санкций за несвоевременную или неполную оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт.
Временная отмена поверки приборов учета
Если до 01 января 2021 года истечет период поверки счетчика, то прибор эксплуатируется без поверки до этой даты. Одновременно Минстрой РФ запретил применять к таким случаям повышающие коэффициенты к нормативам потребления услуг ЖКХ (Письмо Минстроя № 18848-ОЛ/04 от 19.05.2020 г).
Иными словами, Правительство увеличило интервал поверки счетчиков. Поэтому плановая поверка пройдет в начале 2021 года. РСО и УК обязаны принимать показания всех приборов с истекшими сроками поверки. Причем даже тех, сроки которых истекли на день принятия Постановления № 424.
Запрет на отключение от услуг ЖКХ
Опять же до 01 января 2021 года Правительство запретило коммунальщикам, РСО и операторам ТКО приостанавливать оказание коммунальных услуг при неполной оплате собственниками этих услуг. Заметьте, что в этом случае речь идет именно о неполной или частичной неоплате. Получается, что при полной неоплате РСО и ЖКХ по-прежнему вправе не оказывать услугу, несмотря на пандемию.
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Личный счет , Видео , Правительство РФ , Минстрой
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