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Поддержка населения: кому положены льготы на оплату ЖКХ 

Мария Иванова и ещё 2 1 час назад
Адвокат Олег Сухов рассказал, какие льготы в сфере ЖКХ закреплены в российских законах. В частности, право на компенсации по оплате «коммуналки» есть у людей с инвалидностью, ветеранов войны и труда, пишет «Российская газета».
Частичные компенсации предусмотрены законом для военнослужащих, родственников погибших военных, чернобыльцев, Героев СССР и России, Героев Труда, кавалеров Орденов Славы, а также для врачей и учителей, работающих в селах.
Кроме того, льготами на оплату услуг ЖКХ пользуются малоимущие семьи и граждане. Субсидии им предоставило постановление российского правительства номер 761 от 14 декабря 2005 года.
Дополнительные меры поддержки были введены из-за пандемии коронавируса. Субсидия на «коммуналку» для малоимущих оформляется на полгода. Если в 2020 году срок ее действия заканчивается с 1 апреля по 1 октября, выплаты автоматически продлеваются на шесть месяцев (постановление правительства номер 420 от 2 апреля 2020 года).
До 1 января 2021 года действует еще одна мера — предприятиям ЖКХ запретили требовать с граждан пени, неустойки и штрафы за несвоевременную или неполную оплату «коммуналки» (постановление правительства номер 424 от 2 апреля 2020 года). Также до 1 января 2021 года власти запретили отключать электричество/воду и приостанавливать оказание других услуг в случае их неполной оплаты.
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперт площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» Павел Склянчук предупреждал, что во время пандемии расходы российских семей на услуги ЖКХ могу вырасти примерно на 30 процентов, так как люди проводят дома большую часть времени.
По расчетам Склянчука, в Москве сумма в платежке могла увеличиться на 1,5–2 тысячи рублей.
Комментарии 11
Личный счет , Видео , Олег Сухов , Правительство РФ , "Российская газета"
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