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Кредитные каникулы: проблемы заемщиков 

Финмаркет и ещё 1 2 часа назад
Кредитные каникулы привели к проблемам для россиян
Фото: ТАСС
Схема предоставления кредитных каникул в рамках госпрограммы с отсрочкой оформления документов на 90 дней создала проблемы для многих заемщиков и банков. Срок подачи документов сейчас истекает у первых претендентов, но доля тех, кому удалось это сделать, невелика, пишет "Коммерсант".
Госпрограмма кредитных каникул для пострадавших от пандемии коронавируса (в рамках закона 106-ФЗ) заработала в начале апреля, и граждане сразу начали массово обращаться к банкам за отсрочками. Однако, отмечают банкиры, многие воспользовавшиеся каникулами документы в итоге не представили, а большая часть представленных документов не соответствует требованиям закона.
Регулятор уже признал проблему и в конце прошлой недели опубликовал письмо для кредиторов. Вероятны ситуации, когда заемщик не сможет в срок подтвердить снижение дохода на 30%, говорится в документе, но для добросовестных заемщиков невозможность подтвердить право на использование кредитных каникул не должна оборачиваться болезненными последствиями. ЦБ предлагает банкам реструктурировать эти кредиты по их собственным программам.
Но, подчеркивает управляющий директор по валидации агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов, для заемщиков собственные программы реструктуризации банков могут обернуться менее благоприятными последствиями: "Это касается стоимости реструктуризации, ее сроков и отражения соответствующих фактов в кредитной истории".
Согласно июньскому отчету ЦБ о статистике заявок на реструктуризацию кредитов физлиц, за период с 20 марта по 17 июня заемщики-физлица направили 2,2 млн обращений об изменении кредитного договора, из которых удовлетворено 1,3 млн — на общую сумму 587 млрд руб. Из числа этих заявлений в рамках именно закона 106-ФЗ подано около 15%, 336 тыс., удовлетворено — 202 тыс.
Исходя из статистики ЦБ, речь идет об около 50 тыс. ипотечных кредитов, чуть более 80 тыс. потребительских кредитов, 60 тыс. кредитов по картам и 6,5 тыс. автокредитов. Если даже 70% заемщиков не смогут в итоге подтвердить падение своих доходов, то в среднем речь будет идти о 130-140 тыс. заемщиков по всей стране, которые будут должны банкам трехмесячные проценты по кредитам на сумму порядка 50 млрд руб.
Таким образом, речь может идти о предъявленных в течение нескольких месяцев платежах на сумму в несколько миллиардов рублей.
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Личный счет , Центральный банк России
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