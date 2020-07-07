Повседневные расходы россиян выросли

Повседневные расходы типичной российской семьи за период с 29 июня по 5 июля выросли на 189 руб., или на 4,3%, по сравнению с предыдущей неделей и составили 4 552 руб. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».

«На неделе с 29 июня по 5 июля объем повседневных расходов в России вырос. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4552 рубля, что на 4,3% больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.

В годовом выражении расходы минувшей недели оказались выше на 386 руб., или на 9,3%.

Аналитики связывают увеличение расходов россиян против прошлой недели с дополнительным выходным, который пришелся на 1 июля. В целом динамика расходов пока остается стабильной, говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что показатель за период с 22 по 28 июня сократился на 179 руб. или на 3,9% по сравнению с предыдущей неделей и составили 4 363 руб.