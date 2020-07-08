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Коронавирус вынудил миллионы людей по всему миру отказаться от мяса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Коронавирус вынудил миллионы людей отказаться от мяса
Фото: Ross D. Franklin / AP
Потребление мяса на душу населения может сократиться из-за пандемии коронавируса почти на 3 процента в 2020 году, что станет самым низким показателем с 2011 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные ООН.
Аналитики также прогнозируют сокращение общего спроса на этот продукт. Например, в США потребление мяса может не вернуться к докризисным уровням, по крайней мере, до 2025 года. Такая тенденция объясняется тем, что покупатели сокращают расходы на продукты из-за пандемии, миллионы людей по всему миру вынуждены отказаться от мяса.
Кроме того, закрытие ресторанов нанесло удар по спросу. В Китае, на который приходится около четверти мирового потребления, растет недоверие к продуктам животного происхождения после вспышки эпидемии в Пекине. Перебои в производстве также создали проблемы с поставками, что привело к росту цен.
Потребление свинины в Китае в этом году может снизиться примерно на 35 процентов по сравнению с уровнем до пандемии, а в Европейском Союзе ожидается сокращение до семилетнего минимума. При этом признаки снижения спроса на мясо в некоторых странах наблюдались и до пандемии — по экологическим соображениям и соображениям защиты животных.
Ранее стало известно, что в США мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду для богатых. Из-за вспышки COVID-19 в стране упали объемы переработки мяса, в продуктовых магазинах начали пустеть полки, а состоятельные люди стали покупать органическое мясо.
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Личный счет , ЕС , ООН , Bloomberg
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