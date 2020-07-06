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Малоимущим в РФ могут позволить на платить за детсад 

Алиса Селезнёва 3 часа назад
Малоимущим в РФ могут позволить на платить за детсад
Фото: РИА Новости
Российские семьи с низким доходом необходимо освободить от платы за детский сад. С таким предложением выступила глава Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец, сообщает RT.
По данным издания, соответствующее обращение она направила в правительство и Госдуму.
«Прошу освободить от платы за ясли и детский сад семьи, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов, и установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции», — говорится в документе.
Волынец подчеркнула, что такая мера станет существенной поддержкой для нуждающихся семей.
Как сообщал «Рамблер», ранее в России была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми в возрасте от трех до 16 лет. 23 июня в ходе обращения к гражданам президент Владимир Путин анонсировал вторую выплату пособий в 10 тысяч рублей.
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Комментарии
Личный счет , Ирина Волынец , Владимир Путин , Общественная палата России , Госдума
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