Малоимущим в РФ могут позволить на платить за детсад 

Все новости на карте

По данным издания, соответствующее обращение она направила в правительство и Госдуму

«Прошу освободить от платы за ясли и детский сад семьи, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов, и установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции», — говорится в документе.

Волынец подчеркнула, что такая мера станет существенной поддержкой для нуждающихся семей.